Governo Lula terá guerra com petroleiras por taxação de petróleo cru

Ex-presidente da Petrobras, Joaquim Luna avalia que o governo Lula deu um “tiro no pé” — “ou na cabeça” — com essa proposta de taxar a exportação de óleo cru.

“Isso vai atingir muitos contratos de exploração com empresas estrangeiras que operam em parceria ou independentemente no Brasil. Judicializações à vista”, diz.

Outro efeito, na avaliação de Luna, se dará na exploração durante os quatro meses em que a medida do governo vigorar: “Os 12 bilhões de barris de reservas já provadas de óleo vão ficar no fundo mar”.

O governo decidiu taxar a exportação de petróleo em 9,2% pelos próximos quatro meses, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana.

Além da briga na Justiça com as petroleiras, a medida do governo caiu como uma bomba entre os executivos dessas companhias privadas. É que a turma, ao reportar o que seria o governo Lula aos comandos dessas multinacionais estrangeiras, pintaram um cenário colorido, sem preocupações com o retorno do petismo ao poder. Agora, cabeças vão rolar.