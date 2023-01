Lula repete erro de Bolsonaro na largada do governo

Auxiliares de ministros escolhidos por Lula em pastas importantes como a Saúde e a Educação, por exemplo, dizem que o governo petista saiu demitindo servidores de diferentes setores da máquina sem providenciar a nomeação de substitutos.

O movimento repete o erro de Jair Bolsonaro no início de 2019, quando anunciou a “despetização” do governo, mas acabou provocando a paralisia da gestão no primeiro mês de mandato.

Fontes ouvidas pelo Radar criticam o fanatismo petista, que saiu mudando estruturas sem qualquer análise técnica e promovendo cortes até mesmo entre servidores que não atuaram politicamente no governo passado.

Os atrasos na montagem do governo se devem, em grande parte, ao fisiologismo dos partidos que negociam o apoio legislativo ao governo em troca de cargos e verbas.

Na semana passada, Julia Affonso mostrou no Estadão que uma das maiores referências em vacinação do país, a pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão havia sido vetada pelo Palácio do Planalto. Ela poderia chefiar o recém-criado Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, mas a Casa Civil, pasta que dá a última decisão sobre escolhas para cargos comissionados, impediu a nomeação alegando que Ana fez postagens com críticas ao PT e em defesa da Operação Lava-Jato. Isso configuraria uma “restrição partidária”.