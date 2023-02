Governo Lula está dividido sobre divulgar cartão de vacina de Bolsonaro

A decisão da CGU de divulgar a carteira de vacinação de Jair Bolsonaro virou motivo de discussão no Planalto.

Ministros de Lula são contra a decisão do órgão por considerarem que não há base legal para a quebra de sigilo do documento do ex-presidente, algo pessoal, relacionado à saúde, não ao campo político de atuação de Bolsonaro.

Há dúvida entre os auxiliares de Lula sobre as consequências do ato, já que o ex-presidente poderá usar a decisão para mostrar que é alvo de perseguição do petismo instalado na CGU.

Há um movimento para que a AGU entre em campo e evite a divulgação do documento.

