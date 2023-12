Governo Lula envia purificadores de água para população de Gaza

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A missão de resgate de 32 brasileiros na Faixa de Gaza, lançada nesta quinta pelo governo, leva ao território de conflito 150 purificadores de água com painéis solares para doação à população de Gaza.

Cada um tem capacidade de purificar 5.000 litros de água por dia. A escassez de água potável na Faixa é crítica, especialmente na área norte, o que faz com que as pessoas apelem com cada vez mais frequência a fontes salobras ou poluídas.

Em relatório recente, a ONU advertiu que essa situação poderá resultar na disseminação de doenças, como diarreia e até mesmo cólera.

A diretora-executiva do UNICEF, Catherine Russell, resumiu da seguinte forma a situação: “O acesso a quantidades suficientes de água potável é uma questão de vida ou morte e as crianças em Gaza mal têm uma gota para beber”.