Governo Lula começa a semana na mira de duas CPIs no Congresso

Depois de uma semana conturbada em que perdeu seu primeiro ministro do governo, Lula terá de lidar nesta semana com o avanço da oposição no Congresso em torno da abertura de duas comissões parlamentares de inquérito que miram o governo.

A primeira e mais barulhenta é a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. O governo vinha atuando para barrar a investigação no Parlamento, mas tudo mudou com a divulgação de vídeos que revelaram a presença do então chefe do GSI, Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto no momento dos ataques.

Para tirar o Planalto da defensiva diante da demissão do general, os líderes do governo decidiram passar a defender a abertura da CPMI. O desafio agora é garantir maioria governista no colegiado.

Outra investigação que pode provocar estragos no governo é a CPI do MST. Há conhecidas ligações do governo petista com o movimento que vem aterrorizando produtores rurais pelo país. As invasões anunciadas pelo MST e consumadas nos últimos dias e a presença do chefe do movimento na comitiva de Lula que foi à China ampliaram a pressão dos ruralistas da Câmara pela abertura da investigação.

Na semana passada, Arthur Lira disse aos ruralistas que a CPI já tinha aval jurídico para ser instalada. A bancada agora atua para abrir a investigação nesta semana.