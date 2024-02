Governo Lula amplia exportação de carnes para a Rússia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Agricultura anunciou recentemente a ampliação da rede de exportadores brasileiros de carnes bovinas e de aves para a Rússia.

O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Federação da Rússia aprovou cinco unidades de produção brasileiras a enviar produtos para o mercado russo.

A delegação russa visitou unidades de produção em seis estados brasileiros, além do Distrito Federal, e também realizou reuniões técnicas com representantes da Secretaria de Defesa Agropecuária e da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, ambas do pasta de Carlos Fávaro.

Ainda, ampliando assim as oportunidades de exportação para o mercado russo, a auditoria resultou no levantamento de restrições temporárias que pesavam sobre o fornecimento de produtos de origem animal de determinadas unidades de produção nacionais.

“A reafirmação desta parceria entre Brasil e Rússia não apenas fortalece a relação de confiança mútua entre as autoridades sanitárias de ambos os países, mas também destaca a qualidade inigualável dos produtos brasileiros no cenário internacional”, diz Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do governo.