Governo libera R$ 180 milhões para construção de casas na área rural do RS

Giro VEJA - sexta, 21 de junho

A 'falcatrua' no leilão de arroz e a resistência de Lula à PEC do BC

O presidente Lula disse, nesta sexta-feira, 21, que o leilão de arroz foi anulado porque houve “falcatrua” no processo em relação a uma empresa, mas não deu detalhes do que de fato aconteceu. A fala de Lula, a autonomia orçamentária do BC e a entrevista com o secretário de Segurança Pública de SP são os destaques do Giro VEJA.