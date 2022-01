Governo lança segunda fase de operação contra o desmatamento na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, se reuniu nesta semana com a cúpula da PF, da PRF e da Força Nacional para definir um plano de ação para a segunda fase da operação Guardiões do Bioma, que pretende combater o desmatamento na chamada Amazônia Legal.

O objetivo é que as atividades em campo retomem já em janeiro que vem. O trabalho será para “identificar e responsabilizar os financiadores, descapitalizar as organizações criminosas envolvidas nesses crimes e intensificar o policiamento em áreas críticas de quatro estados”.

Bases serão montadas para dar apoio aos trabalhos das tropas da Força Nacional, PF, PRF, PMs, Ibama e órgãos ambientais dos estados. A primeira fase da operação teve como foco as queimadas e combateu 17 mil focos de incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal.