Governo lança programa para acelerar turismo internacional no Nordeste

Os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do Turismo, Celso Sabino, vão lançar nesta terça-feira a edição do Programa de Aceleração do Turismo Internacional voltada para o Nordeste, com foco no ano que vem.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre as pastas e a Embratur para impulsionar o turismo de estrangeiros no Brasil. O evento acontecerá na sede do Consórcio Nordeste, com a presença da presidente do grupo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo.

Na ocasião, também serão apresentados os resultados alcançados na edição piloto do programa. O Pati prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos para ampliar o número de voos internacionais com destino ao país.

Companhias aéreas e aeroportos podem submeter projetos de novos voos e acessar recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o Fnac, e campanhas do Visit Brasil. Na sua primeira edição, foram destinados 3,3 milhões de reais para as novas rotas.

