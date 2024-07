Governo lança primeira fase do programa Voa Brasil, com passagens a R$ 200

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Lula vai lançar nesta quarta-feira a primeira fase do Voa Brasil, programa que vai oferecer passagens por até 200 reais o trecho. Nesta etapa, a medida é voltada para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estimou o público-alvo da primeira fase da iniciativa em 23 milhões de aposentados. “É o primeiro programa de inclusão social do transporte aéreo brasileiro”, afirmou o ministro pelo X (ex-Twitter).

O Voa Brasil será lançado cerca de 16 meses depois de Márcio França, que à época chefiava a pasta, anunciar um programa do governo para oferecer passagens aéreas subsidiadas a 200 reais sem combinar com o Palácio do Planalto.

Pouco depois, em março do ano passado, Lula deu uma bronca em uma reunião com ministros que tinha França como principal destinatário. Sem citá-lo, o presidente afirmou que “toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil”.