Governo lança ferramenta para mapear famílias vulneráveis no país

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social lançou, nesta quarta, o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único. Trata-se de uma ferramenta que sintetiza seis dimensões de situações de vulnerabilidades sociais por meio das informações do CadÚnico, com base em 40 indicadores.

A ideia é que a plataforma ajude o governo a otimizar as políticas de proteção social, ao dar respostas mais assertivas e personalizadas às necessidades dos cidadãos.

“Os indicadores de vulnerabilidade social funcionam como uma bússola que aponta o caminho. O Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único permite que se possa alcançar as pessoas em maior vulnerabilidade, aquelas que mais precisam e, a partir daí, garantir direitos para quem tem o direito”, diz o ministro Wellington Dias.