Governo já enviou 52 mil cestas de alimentos ao RS

O governo do presidente Lula bateu, nesta semana, a marca de 52.000 cestas de alimentos enviadas ao Rio Grande do Sul para socorrer as pessoas afetadas pelo desastre climático no estado.

O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social na aquisição das 1.100 toneladas de alimentos foi de 8,4 milhões de reais.

A ação conta com a parceria da Conab, que recebe as cestas na unidade de armazenamento de Canoas (RS) e realizou nesta segunda-feira um novo procedimento para aquisição de mais 45.000 cestas de alimentos destinadas aos gaúchos.

Cada cesta tem 21,5 kg de itens alimentícios. Elas são destinadas às prefeituras dos municípios atingidos, às cozinhas emergenciais montadas em abrigos, a comunidades indígenas, povos e comunidades tradicionais – boa parte delas localizadas em regiões isoladas ou de difícil acesso.