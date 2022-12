Governo irá para cima de bolsonaristas no primeiro dia de mandato de Lula

Futuro ministro da Justiça, o senador eleito Flávio Dino disse nesta segunda já ter preparado um conjunto de ações contra apoiadores radicais de Jair Bolsonaro a serem deflagradas no dia 1º de janeiro, quando Lula tomará posse e o governo oficialmente passará ser tocado pelo petismo.

“Nós vamos, obviamente, antecipar certos atos, porque não pode haver vazio de poder. Então isso não ocorrerá, no sentido de que já nas primeiras horas do dia 1º, vamos tomar providências para que não ocorra essa situação de instabilidade”, disse Dino em entrevista à GloboNews.

Dino tem sob seu comando, na Justiça, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Ele deixou claro que as ações planejadas serão adotadas pelo “conjunto de instituições que estão sob o comando do Ministério da Justiça”, além de outras áreas do governo.

Brasília vive dias de tensão após um aloprado bolsonarista ter sido preso depois de tentar explodir um caminhão de combustível nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.

“Vamos tomar as providências para que nas primeiras horas do dia 1º já haja um comando efetivo. No momento em que se esvai um mandato presidencial, a posse em si é uma formalização de algo que a Constituição impõe, o mandato presidencial cessa à meia-noite do dia 31 de dezembro”, disse Dino.