Governo investiga ação criminosa contra torres de transmissão no país

Fontes da Agência Nacional de Energia Elétrica confirmaram nesta terça que as autoridades do governo e do órgão investigam potenciais ataques criminosos a três torres de transmissão de energia elétrica no Paraná e em Rondônia.

As autoridades tratam o caso como “sabotagem”, já que foram constatados indícios de vandalismo para provocar o colapso das torres. Segundo a agência, o fornecimento de energia não foi interrompido por causa de ações do órgão.

O governo criou um gabinete de crise para acompanhar a situação. Além da derrubada de uma das torres da linha de transmissão que integra o sistema de Itaipu, as autoridades investigam danos provocados em outras torres na região de Medianeira, no sudoeste do Paraná.

Em Rondônia, duas torres foram derrubadas e os técnicos constataram que os cabos de sustentação das estruturas foram cortados.

Continua após a publicidade