Governo investe em estudo contra violações de direitos nas prisões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério dos Direitos Humanos abriu recentemente um processo para contratar um profissional que atue na análise de políticas públicas voltadas ao sistema carcerário.

O projeto, que tem parceria com o Pnud, quer realizar um levantamento das informações sobre o sistema prisional brasileiro, com mobilização de especialistas e promoção de debates e discussões, para elaborar propostas sobre adequação das políticas públicas para o enfrentamento à violações de direitos dos presos no sistema.