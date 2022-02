Governo inclui mais 556 mil famílias no Auxílio Brasil

O governo de Jair Bolsonaro vai começar a pagar o Auxílio Brasil de 400 reais nesta segunda para quem tem NIS final 1. Neste mês, segundo o Ministério da Cidadania, 556.540 novas famílias ingressam na folha de pagamento.

“Mais uma vez, todas as pessoas elegíveis foram selecionadas, mantendo a fila do programa zerada. Com as inclusões, o benefício bate novo recorde de contemplados em um mês, passando de 17,5 milhões para 18,05 milhões de famílias. O investimento total supera os 7,3 bilhões de reais”, diz o governo.

Os pagamentos seguem o calendário habitual do programa, de acordo com o Número de Identificação Social. As transferências vão de 14 a 25 de fevereiro, sempre nos dias úteis.