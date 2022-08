Governo flexibiliza exploração de minério nuclear no Brasil

Sob o argumento de “criar oportunidades de negócios e investimentos no país”, o governo de Jair Bolsonaro decidiu flexibilizar a exploração de minérios nucleares no país, ampliando, a partir de uma medida provisória, a participação da iniciativa privada nesse negócio.

“Atualmente, as atividades de pesquisa, lavra, enriquecimento, industrialização e comércio de minérios nucleares e derivados são exercidas exclusivamente pela Indústrias Nucleares do Brasil. A empresa atua em toda cadeia produtiva: da mineração à fabricação do combustível que gera energia elétrica para as usinas nucleares brasileiras. A nova legislação permite que sejam feitos novos modelos de associação entre a INB e parceiros privados para exploração de jazidas minerais que possuam minérios nucleares”, diz o Ministério de Minas e Energia.