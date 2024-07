Governo federal e Pará lançam novo Museu das Amazônias de R$ 84 milhões

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o governo do Pará lançaram nesta segunda o Museu das Amazônias, em Belém. Com aporte de 84 milhões de reais, o espaço também conta com a parceria do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), BNDES e Instituto Cultural Vale.

A comunidade acadêmica e científica da Pan-Amazônia participa da criação do Museu, que faz parte de um conjunto de iniciativas em defesa da preservação da floresta, voltadas para a COP 30.