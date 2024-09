Governo fará consulta pública sobre investimento em conservação de vacinas

Giro VEJA - quinta, 26 de setembro

Musk recua e tenta fazer X voltar a funcionar no Brasil

O X protocolou, nesta quinta-feira, 26, os documentos exigidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A empresa pede o fim da suspensão da rede social no país. O restabelecimento ainda depende de análise do magistrado, mas há expectativa de que a plataforma volte a funcionar na semana que vem. Saiba mais no Giro VEJA.