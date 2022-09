Governo esvazia ministérios da Esplanada para o 7 de setembro

O governo Bolsonaro determinou nesta quinta que não haverá expediente na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na próxima terça-feira, véspera do 7 de setembro. A portaria de “caráter excepcional”, assinada por Paulo Guedes, foi publicada em razão de “medidas de segurança de área”, que incluem a interdição do trânsito na região a partir das 17h do dia 6.

A medida vale para as unidades administrativas dos órgãos e das entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada. O ato estabelece que os respectivos dirigentes devem assegurar o integral funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, inclusive os relacionados à realização do desfile cívico-militar em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, que terá a participação do presidente Jair Bolsonaro.