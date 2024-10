Governo espera trazer cerca de 500 brasileiros por semana do Líbano

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Damasceno, afirmou na tarde desta quinta-feira que o Brasil espera trazer, semanalmente, cerca de 500 brasileiros que vivem na zona de conflito no Líbano. A declaração foi dada em entrevista coletiva organizada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e que contou com a participação do ministro da pasta, Mauro Vieira, e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

A informação foi dada pelo comandante quando questionado sobre a capacidade da Aeronáutica em fazer operações de resgate envolvendo um grande número de pessoas. Em resposta, Damasceno traçou um paralelo com a operação “Voltando em Paz”, executada pelo governo federal em outubro de 2023.

“Na operação ‘Voltando em Paz’, em outubro passado, que se estendeu por mais quatro semanas, nós temos um número mágico de 500 pessoas por semana. Então essa é nossa expectativa, uma média de 500 pessoas por semana, nós conseguimos suportar bem, porque sabemos que é uma operação continuada e nessa coordenação das listagens feitas pelo MRE. Nesse primeiro voo agora são 220 pessoas disponibilizadas”, destacou.

Nesta quarta-feira, a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou o processo de repatriação dos nacionais com a decolagem de uma aeronave KC-30 que saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e pousou em Lisboa, capital portuguesa. De acordo com Damasceno, a aeronave está aguardando a autorização para decolar, com previsão de chegada em Beirute nesta sexta-feira às 10h de Brasília.

Atualmente, segundo dados do governo, aproximadamente 20.000 brasileiros vivem no Líbano.