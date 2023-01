Governo encaminha transição na cúpula da PRF em todo o país

Novo chefe da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira encaminhou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a reforma na cúpula do órgão. Nesta quarta, o governo exonerou 26 dos 27 superintendentes da instituição nos estados e no Distrito Federal — o superintendente do Piauí não foi exonerado. As exonerações estão no “Diário Oficial da União”.