Governo do RS assina acordo para cinco centros de acolhimento nesta quinta

O vice-governador do Rio Grande do Sul vai assinar nesta quinta-feira acordo para cinco Centros de Acolhimento Humanitário com os prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de Canoas, Jairo Jorge. Os termos de cooperação serão firmados às 13h e 15h, respectivamente.

De acordo com o governo gaúcho, as estruturas são soluções transitórias entre os abrigos temporários, montados emergencialmente em meio às enchentes, e os lares definitivos de famílias que perderam suas casas na enchente.

Ao todo, serão instalados três Centros de Acolhimento Humanitário em Porto Alegre e dois em Canoas. As estruturas devem abrigar cerca de 3.700 pessoas.

As estruturas serão custeadas pelo Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac, além de 208 tendas, com capacidade para cinco pessoas, oferecidas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).