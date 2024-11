Governo do RJ vai ouvir prefeituras para enfrentar a emergência climática

A cidade do Rio de Janeiro vai sediar a Conferência Estadual do Meio Ambiente (CEMA-RJ). Previsto para março do ano que vem, o evento vai reunir aproximadamente 600 profissionais do poder público e do setor privado.

O tema central será “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. Os municípios têm até 26 de janeiro de 2025 para realizar suas conferências e apresentar suas propostas. A expectativa é sistematizar cerca de 920 sugestões de iniciativas.

Segundo o secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio, Bernardo Rossi, o tema envolve desafios relacionados aos eixos temáticos de mitigação, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental e adaptação.

As propostas das prefeituras contribuirão para a elaboração do plano de adaptação às mudanças climáticas do estado do Rio de Janeiro e para o já implementado Programa Ambiente Resiliente.

“Com vontade política e conhecimento técnico de alto gabarito, conseguiremos reduzir os riscos. Tenho certeza de que a união de todos em prol de um bem maior vai nos levar a resultados muito relevantes”, afirma o secretário.