Governo do RJ promete extinguir lixões clandestinos até o fim de 2024

O governo do Rio de Janeiro deu nesta semana um importante passo para combater um problema ambiental histórico do estado: os lixões clandestinos. Os locais irregulares de descarte de lixo de Bom Jesus do Itabapoana, Miracema e Porciúncula foram desativados.

No caso de Bom Jesus do Itabapoana, por exemplo, o lixão funcionou por cerca de três décadas. Apesar de não serem conveniadas com órgãos ambientais, os locais eram usados pelas prefeituras como uma solução barata para o descarte de resíduos, como é o caso de Miracema.

“Em função da queda drástica da arrecadação municipal nos últimos anos fez-se necessária a adoção de medidas para redução de gastos na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos levando a reativação do vazadouro”, disse a diretora de Meio Ambiente do município, Débora Magdaleno.

O Programa Compra de Lixo Tratado é uma parceria do governo do Estado com as prefeituras para o descarte correto de resíduos. O vazadouro de Teresópolis também já havia sido desativado e o objetivo é erradicar os lixões clandestinos de todo o Rio de Janeiro até o fim de 2024.

“O governo estadual entra como apoiador das prefeituras com o pagamento de um percentual para encerrar definitivamente o lixão”, explicou o vice-governador e Secretário do Meio Ambiente, Thiago Pampolha.

