Governo do Rio fecha parceria com a Dinamarca na área industrial

Secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão de Cláudio Castro no Rio, Vinicius Farah está na Dinamarca nesta semana para estabelecer parcerias com os dinamarqueses em diferentes setores econômicos.

Farah terá reuniões com a Confederação de Indústria da Dinamarca e com empresas dinamarquesas como a Ramboll. Ele também vai assinar um memorando de entendimento com a Kalundborg Symbiosis, referência internacional em economia circular.

O objetivo é trazer inovações já testadas lá fora aos distritos industriais fluminenses, tendo como projeto-piloto o Condomínio Industrial de Santa Cruz.

O governo fluminense vai criar 18 condomínios industriais no estado e revitalizar outros 10, com investimentos de cerca de 400 milhões de reais. “A cooperação técnica com os Pólos industriais da Dinamarca deverá elevar os padrões dos Condomínios Industriais Fluminenses, colocando-os em patamares próximos aos de primeiro mundo”, diz o secretário.