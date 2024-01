Governo do Rio cogita rever concessão de gás no estado

Passa pela cabeça do secretário de Energia do Governo do Rio de Janeiro, Hugo Leal, não renovar com a Naturgy, controladora da Ceg e da CegRio, a concessão dos serviços de distribuição de gás para mais de 70 municípios fluminenses.

Pesam na avaliação as investidas de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio sobre os serviços da Naturgy.

Fora isso, a visão dentro do governo do estado é de que, com o Marco do Saneamento, o mercado mudou.