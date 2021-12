Governo do Paraná vai pedir desculpas a famílias do Caso Evandro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As famílias dos meninos Evandro Ramos Caetano e Leandro Bosseim — desaparecidos na década de 1990 na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná –, vão receber um pedido formal de perdão do governo estadual. A carta de desculpas também será endereçada aos investigados que sofreram torturas para confessar os crimes.

Recentemente, o jurista Antonio Augusto Figueiredo Basto, que defende os acusados pelos crimes, pediu a revisão criminal do caso. Segundo a defesa, perícias atestam a veracidade de gravações que apontam tortura dos condenados. Basto pede que Beatriz Abagge, Davi dos Santos Soares e Osvaldo Marcineiro sejam absolvidos e indenizados.

O grupo de trabalho da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do estado acaba de publicar um relatório identificando possíveis erros na condução do processo e da investigação do assassinato das crianças.

Na época com seis anos, Evandro desapareceu entre o trajeto de casa e da escola. Após alguns dias, seu corpo foi encontrado em um matagal em Guaratuba, com órgãos arrancados e pés e mãos cortados.

Segundo o documento concluído pelo secretário Ney Leprevost, os crimes cometidos nunca foram desvendados de forma “cabal, irrefutável e definitiva” e, na época dos fatos, um grupo de “legalidade questionável” foi enviado à cidade, cometendo uma série de erros que geraram uma imensa sucessão de equívocos, contaminando toda a investigação.

O relatório também cita o documentário exibido pela Globo Play que apresentou provas de que o grupo, liderado por um oficial já falecido, torturou os acusados para que confessassem o crime e que, dentro da mansão do ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, cometeu “maus tratos indescritíveis” contra as mulheres que na época estavam sendo investigadas, forçando-as a assumir que teriam mandado matar o menino Evandro para praticar um ritual de magia negra.

Após assistir à série, ler o relatório, tomar conhecimento dos depoimentos espontâneos prestados ao grupo de trabalho e ouvir os áudios da tortura, Leprevost diz que formou convicção de que os acusados foram vítimas de “gravíssimas violências físicas” e resolveu pedir perdão também a eles pelos crimes de tortura cometidos no passado pelo Estado.

“Utilizar a máquina estatal para cometer tortura é crime. Neste caso vemos muitas vítimas: as crianças, seus pais, os acusados que foram torturados, pessoas que tiveram a vida profissional destruída, as instituições públicas que foram induzidas a erro, o município de Guaratuba que ficou anos e anos sendo discriminado e até o contribuinte paranaense, que pagou por tudo isto”, diz o secretário.

O relatório final propôs a criação de um comitê de prevenção à tortura e anunciou a criação de uma rede estadual de aviso de desaparecimento de pessoas no Paraná. A intenção é que, com a rede, todas as delegacias sejam informadas simultaneamente sobre os novos casos.

Nos próximos dias, a previsão é de que as famílias das crianças desaparecidas e dos torturados recebam cópias do relatório. Isso poderá auxiliar os advogados dos torturados nos pedidos de anulação do julgamento e para os pais das crianças acionarem o Estado na esfera cível pedindo indenizações pela sequência de danos sofridos.