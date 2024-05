Governo diz que 50 países avaliam entrar na Aliança Global Contra a Fome

O governo Lula avançou, recentemente, em seu projeto de formar uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza envolvendo mais de 100 países num movimento de redução de desigualdades e miséria pelo mundo.

Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias coordenou uma série de reuniões do G20 no Piauí, nos últimos dias, que resultaram, segundo Wellington Dias, numa convergência entre 50 delegações internacionais para estabelecimento dos Termos de Referência e do Quadro de Governança da Aliança.

“A proposta é oferecer uma cesta de experiências exitosas de combate à fome e à pobreza em diversos países a outras nações que queiram adaptar e implementar essas políticas públicas em seus territórios. O objetivo é estabelecer um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários”, diz a pasta de Dias.

Os documentos serão levados para a reunião ministerial, em julho, no Rio de Janeiro, momento em que os ministros de todos os países do G20 devem analisar os textos. A expectativa é de que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza seja lançada em novembro, também na capital fluminense, durante a Cúpula do G20.