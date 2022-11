Governo diz que 192 pontos de bloqueio já foram eliminados

O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou há pouco que a Polícia Rodoviária Federal já desmobilizou 192 pontos de bloqueio de estradas pelo país.

O levantamento do ministro cobre ações realizadas pela força entre 18h desta segunda e 5h30 desta terça-feira.

Apesar do avanço na madrugada, a manhã começou com caos em diferentes regiões do país, com trabalhadores impedidos de chegar ao trabalho por causa dos protestos golpistas dos apoiadores de Jair Bolsonaro.

Nesta madrugada, o STF formou maioria para validar a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que mandou a PRF atuar, sob pena de prisão ao chefe do órgão e pesadas multas.