Governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou nesta terça o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2024.

A data em que o benefício estará disponível é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social do cartão do Bolsa Família.

No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1 — e a cada dia útil um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final 0, receba a quantia.

Os pagamentos são feitos durante os últimos dez dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Veja o calendário: