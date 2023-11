Governo discute medidas para baixar preço das passagens aéreas

Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniram, na noite desta segunda, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar da redução do preço do querosene da aviação. Segundo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o preço do combustível é responsável por cerca de 36,6% do valor dos bilhetes aéreos no país no primeiro semestre.

“Nos preocupa o fato de que o preço do combustível pode atrapalhar o bom momento que vive o turismo brasileiro, em especial na alta temporada que começa em novembro. A reunião de hoje é mais um ação do governo para tratar dessa questão que é um gargalo para toda a nossa atividade”, diz Sabino.

No Brasil, a Petrobras detém, atualmente, 93% da produção nacional de querosene, sendo o único importador do país. Os ministros consideram que a estatal pode baixar em até 13% o preço (0,49 centavos acima do Preço de Paridade de Importação), se considerada a paridade internacional. Algo em torno de 0,49 centavos acima do Preço de Paridade de Importação (PPI).