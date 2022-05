Governo deve, enfim, destravar campanhas de vacinação no país

O Senado aprovou nesta semana uma norma que muda as regras sobre limites de gastos com campanhas publicitárias na máquina pública. O novo texto foi criticado por uma ala do Parlamento, que viu na lei uma saída para que governantes — municipais, estaduais e, claro, o Planalto — possam gastar mais com propaganda neste primeiro semestre do ano, que já se encaminha para o fim.

Os defensores do texto dentro do governo, no entanto, argumentam que a norma foi editada para possibilitar que campanhas importantes, como ações sobre vacinação na área de saúde, por exemplo, represadas por causa da pandemia, sejam realizadas antes da chegada do calendário eleitoral. Os gastos só podem ser feitos até 2 de julho, como determina o TSE.

Com o texto aprovado pelo Senado, a matéria segue para Jair Bolsonaro sancionar. “Os governos terão de correr para colocar no ar as campanhas publicitárias represadas. Até propaganda de vacina foi suspensa por falta de limite de gasto, porque a legislação só permitia média semestral dos três primeiros anos da administração”, diz um interlocutor do governo.

O Congresso mudou nesta semana para “média anual”, alegando que a pandemia impactou diretamente o investimento em comunicação. A mudança na lei só foi possível porque o governo pegou um atalho. Fizeram emenda no projeto de lei que estabeleceu que licitações para contratação de comunicação corporativa só serão por técnica e preço. Antes, empresas de limpeza, fornecimento de mão de obra e segurança ganhavam concorrências para assessoria de imprensa com preços impraticáveis, e serviços sem comentários.

