Governo deu elementos para Copom indicar queda de juros, diz Tebet

“A equipe econômica do governo federal fez o dever de casa”, disse nesta segunda-feira Simone Tebet. De acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, isso significa que o governo criou um contexto favorável para o Banco Central reduzir a taxa Selic no segundo semestre.

“Estamos dando todos os elementos e condições para que o Banco Central, o Copom, possa começar a olhar com carinho, mostrar uma tendência de queda dos juros já a partir de agora, prevendo a queda de juros a partir de agosto”, defendeu Tebet nesta segunda-feira após reunião com banqueiros, em São Paulo.

Os elementos, segundo a ministra, foram demonstrados com a divulgação dos resultados macroeconômicos do primeiro trimestre, que mostraram um crescimento de PIB de 1,9% e a desaceleração na inflação.

“A diferença do Brasil de agora para um ano atrás, quando nós chegamos a uma taxa de juros de 13,75%, é muito gritante”, afirmou.

O Comitê de Política Monetária tem encontro marcado para os dias 20 e 21 de junho. Na reunião, diretores do Banco Central discutem a taxa básica de juros. Nesta segunda, Tebet destacou que se trata de uma “análise técnica”.