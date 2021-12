Governo decidirá sobre vacinação de crianças só em janeiro, diz Queiroga

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou a jornalistas neste sábado, 18, que o governo só deverá bater o martelo sobre a vacinação contra Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos no dia 5 de janeiro.

Na sexta-feira, o ministro do STF Ricardo Lewandowski deu prazo de 48 horas para que o governo se manifestasse sobre a imunização da faixa etária — um dos motivos da urgência seria criar um cronograma antes do retorno às aulas.

Durante coletiva em Brasília, Queiroga pontuou que haverá uma audiência pública um dia antes, em 4 de janeiro, no próprio Ministério da Saúde. O encontro é que determinará a decisão final da pasta.

Na última quinta-feira, 16, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. No entanto, para dar início ao procedimento normal de aquisição de doses, o governo precisa decidir sobre a inclusão do imunizante no Plano Nacional de Imunização, o que ainda não foi acertado.

Em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria (PSDB) enviou no mesmo dia um ofício à farmacêutica manifestando interesse do estado em adquirir doses da vacina contra a Covid-19 para a faixa etária.

As chamadas doses pediátricas têm composição diferente das doses normais da vacina da Pfizer, e ainda não estão disponíveis no Brasil.