Governo de Riedel no MS terá investimento de até R$ 25 bilhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel vai anunciar a construção de uma nova fábrica de celulose da Bracell em Água Clara. O investimento de até 25 bilhões de reais vai gerar 10.000 empregos durante a construção.

A planta será erguida a 15 quilômetros do perímetro urbano e deve gerar ainda 3.000 empregos na fase de operação. A capacidade produtiva da fábrica deve ser de 2,8 milhões de toneladas por ano. A Bracell já mantém um viveiro em Água Clara e possui diversos hectares plantados, tendo capacidade de produzir até 40 milhões de mudas de eucalipto por ano.

O empreendimento já recebeu do Governo de Mato Grosso do Sul o termo de referência para que seja realizado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório Impacto do Meio Ambiente para a instalação. A expectativa é que estudo seja entregue em janeiro de 2025.

Além disso, governo e Bracell já assinaram compromisso que visa a conservação de parques estaduais e municipais, fora a proteção de florestas nativas. Chamado “Compromisso Um para Um”, o documento tem como meta proteger, a cada hectare plantado de eucalipto, outro hectare de floresta nativa.

Os parques do Prosa e Mata dos Segros (Campo Grande) e Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e Parque Natural Municipal do Pombo (Três Lagoas) estão na lista.