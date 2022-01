Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Janeiro está no fim e, até o momento, Jair Bolsonaro não convocou uma reunião ministerial sequer para definir planos e metas de trabalho de ministros no ano. É um governo no piloto automático.