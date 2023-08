Governo cria ‘sala de situação’ para resolver apagão nacional de energia

O Ministério de Minas e Energia informou há pouco que o ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma “sala de situação” para atuar na solução das falhas no sistema de energia que provocou um apagão nacional — segundo o governo, 24 estados e o Distrito Federal foram atingidos — na rede elétrica do país.

A partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), a pasta informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16.000 MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça. Estados do Sudeste também foram afetados.

“A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte e Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e, até as 9h16, 6.000 MW já foram recompostos”, diz o ministério.

