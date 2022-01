Governo começa o ano com desafio de contratar 21 mil médicos pelo país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Bolsonaro começa o ano de 2022 com mais um desafio — entre tantos — na área da saúde: contratar 21 500 médicos em todo o país. Os profissionais atuarão no Programa Médicos pelo Brasil, que gradativamente substituirá o Mais Médicos.

Ambos os programas — o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil — seguirão vigentes durante a transição, diz a pasta, o que significa que diferentes editais concorrem paralelamente para que as equipes de saúde não fiquem sem os profissionais.

Os aprovados no novo programa serão alocados em unidades de saúde predefinidas pelo Ministério da Saúde em 5 233 municípios — cerca de 94% do território brasileiro– , e terão dois anos para realizar o curso de especialização em medicina de família e comunidade.

O edital de chamamento público de municípios para manifestação de interesse foi publicado em 16 de dezembro.

O valor da bolsa-formação do Médicos pelo Brasil será de 12 000 reais mensais e gratificação de 3 000 reais adicionais para áreas rurais e remotas ou 6 000 reais adicionais para distritos indígenas.

Haverá etapa eliminatória e classificatória antes do ingresso do candidato ao cargo de médico de família e comunidade da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ser contratado pelo regime CLT.

O salário-base do médico da Adaps, aprovado em todas as etapas de seleção, vai variar entre 12 600 e 18 400 reais, divididos em quatro níveis de senioridade, previsto no regime de progressão da carreira — novidade instituída visando diminuir a rotatividade dos médicos.