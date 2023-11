Governo cobra Petrobras por demora em baixar preço dos combustíveis

Analisando os dados internacionais do mercado de combustíveis, técnicos do governo identificaram que o litro do diesel no Brasil poderia sofrer uma queda 0,40 centavos de real enquanto a gasolina cairia 0,12 centavos de real por litro.

Respeitando a governança da Petrobras, o governo tem apresentado esses números e cobrado da empresa celeridade na diminuição dos preços ao consumidor.

“Esperamos que a Petrobras, acompanhando as cotações internacionais de Brent e de câmbio, reduza o preço de diesel e gasolina nos próximos dias”, diz uma fonte do governo. “O Governo conseguiu estabilizar os preços com a nova política e entende que não pode retroceder. Compreende o quanto a redução de preços é benéfica para a economia, inclusive ajudando a manter a inflação abaixo do teto meta, que hoje é de 4.75%, e da claros sinais de que chegará a cerca de 4%”, segue a mesma fonte.