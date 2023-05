Governo busca ‘solução política’ para reverter mudanças do Congresso em MP

Os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha saíram da reunião com Lula falando em “trabalho conjunto” e “solução política” para tentar reverter pontos do relatório da Comissão Mista sobre a Medida Provisória que reorganiza a Esplanada. Marina Silva e Sonia Guajajara, que podem perder órgãos e funções de suas pastas, também estavam no encontro.

A posição governista é que, apesar de importantes, as mudanças propostas pelo relator Isnaldo Bulhões (MDB-AL) são pontuais na MP que criou 37 ministérios.

“Representam pontos muito importantes, mas quantitativamente são poucos em relação ao conjunto”, minimizou Rui Costa.

“Nós achamos que agora, nas outras instâncias, iremos focar nesses pontos para reabilitar o conceito original da MP”, acrescentou.

O relatório da MP, aprovado na Comissão Mista do Congresso por 15 votos a 3, gerou incômodo ao governo. O texto do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) altera funções de diversas pastas, mas causou maior transtorno nas alterações da estrutura dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

De acordo com as mudanças sugeridas pelo relator, o Ministério dos Povos Indígenas perde o protagonismo na demarcação de terras, uma das principais atribuições da pasta recém-criada. Já o Ministério do Meio Ambiente ficaria sem a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O texto ainda tem de passar pelo Congresso e a data-limite para aprovação é 1º de junho.

Alexandre Padilha reforçou que o governo vai trabalhar unido e tentar manter o texto original no plenário da Câmara e do Senado.

“Nós vamos continuar dialogando com o Congresso Nacional, como é prática dos nossos líderes, do governo. Nós vamos conversar em conjunto, como um time, em conjunto, no Congresso Nacional”, disse o ministro, que não deixou de considerar uma alternativa caso a reversão da MP não ocorra após o diálogo com os parlamentares.

“Essas mudanças (da Comissão Mista) não impedem a implementação do plano de governo do presidente Lula e de sua ação, que coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico”, seguiu.

A reunião no Palácio do Planalto contou com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas). Por parte dos parlamentares, participaram os líderes governistas Randolfe Rodrigues (Congresso), Jaques Wagner (Senado) e José Guimarães (Câmara).

