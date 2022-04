Governo Bolsonaro usa dinheiro do FNDE para negociatas, diz Felipe d’Avila

Diante da série de denúncias sobre negociatas envolvendo pastores evangélicos no Ministério da Educação, o pré-candidato do Novo à Presidência, Felipe d’Avila, decidiu apresentar suas propostas para a área.

O uso político dos recursos do FNDE, na visão do pré-candidato, impede o Brasil de avançar em rankings de educação. Se for eleito, d’Avila diz que tem como meta elevar a posição do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.

“A má utilização do FNDE mostra o divórcio entre os recursos do MEC e a melhoria da educação pública. A Educação não pode ser dizimada por um governo incompetente e responsável pela descontinuidade de políticas públicas que ajudaram a melhorar a educação”, diz.

Para ele, o único interesse do governo parece ser “se apoderar do dinheiro do FNDE para negociatas e projetos de fins eleitorais. Uma lástima”.