Governo Bolsonaro homenageia Ucrânia antes de visita à Rússia

O Itamaraty divulgou há pouco uma nota para lembrar que o Brasil e a Ucrânia celebram nesta sexta-feira, o aniversário de 30 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. A homenagem ocorre dias antes da visita do presidente Jair Bolsonaro embarcar rumo a Moscou para se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ameaça invadir o território ucraniano a qualquer momento.

“Como indicativo da importância das relações bilaterais entre os dois países, pouco tempo após o estabelecimento de relações diplomáticas, foram abertas embaixadas residentes, da Ucrânia em Brasília, em 1993, e do Brasil em Kiev, em 1995. Desde que o governo brasileiro reconheceu a independência ucraniana, em dezembro de 1991, Brasil e Ucrânia mantiveram múltiplos contatos de alto nível entre seus mandatários”, diz a o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A nota afirma ainda que Brasil e Ucrânia estabeleceram parceria estratégica em 2009 (no governo Lula, diga-se de passagem), “com importantes desdobramentos nos setores espacial, de defesa e saúde”. E que o comércio bilateral foi quase três vezes maior no ano passado se comparado com o período inicial das relações diplomáticas, na década de 1990.

“O Brasil celebra a valiosa contribuição da comunidade de ucranianos e seus descendentes em nosso País — estimada em quinhentas mil pessoas — para o desenvolvimento nacional, há mais de cento e trinta anos. Nomes célebres, como a escritora Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, marcaram a formação cultural do povo brasileiro”, conclui o texto.