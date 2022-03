Governo Bolsonaro é ruim ou péssimo para 53%, diz BTG/FSB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa BTG/FSB mostra que 29% do eleitorado avaliam o governo Jair Bolsonaro como ótimo/bom, 17% como regular e 53% como ruim/péssimo. Há 61% que desaprovam a forma como o presidente governa, contra 34% que aprovam.

O levantamento mostra que as mulheres continuam com forte rejeição a Bolsonaro. 56% delas consideram o governo ruim ou péssimo. Entre os homens, são 50% os que consideram ruim ou péssimo. Apenas 25% das mulheres considera a gestão atual “ótima ou boa”. Entre os homens, os que aprovam o presidente nesse quesito são 34%.

“Com o atual patamar de ótimo/bom, Bolsonaro se mostra muito competitivo para disputar um eventual 2º turno contra Lula. Hoje, os dois deixam pouco espaço para a chamada 3ª via”, diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

O Instituto ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.