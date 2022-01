Governo Bolsonaro dá Luísa Sonza como morta; cantora levou caso à Justiça

Na última semana, a cantora Luísa Sonza passou por um sufoco ao tentar embarcar para a Europa.

Ao acessar o Conecte SUS, viu que o aplicativo do governo estava declarando-a como morta, o que a impediria de emitir o certificado internacional de vacinação — Luísa estava indo para Portugal e o país exige a comprovação no momento do embarque.

Sem conseguir resolver o problema, entrou com mandado de segurança na Justiça Federal alegando a urgência da agenda e os prejuízos que teria caso não cumprisse os compromissos.

No final das contas, ganhou uma liminar que obrigou o Ministério da Saúde a retificar o erro e partiu para dois dias de apresentações lotadas no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

Veja a íntegra da nota da equipe da cantora:

“A assessoria jurídica da artista Luisa Sonza, por seu advogado José Estevam Macedo Lima, vem informar que foi necessária a propositura de Mandado de Segurança, visando à proteção do seu direito líquido e certo de obter, através do sistema do Conecte Sus, o certificado internacional de vacinação. O mencionado programa estava declarando a Artista como morta e, após diversas tentativas administrativas, não fora solucionada a falha no sistema. A Juíza da Vara Federal do plantão judiciário entendeu que a Artista possuía o direito de obter a certificação imediatamente e deferiu a liminar diante da urgência para cumprimento da agenda e frente aos custos empreendidos para isso. Após a decisão liminar, o Ministério da Saúde prontamente retificou o erro, dando todo o suporte necessário para Artista.”