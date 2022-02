Governo Bolsonaro avalia enviar diplomatas a Kiev para ajudar brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Bolsonaro estuda enviar uma missão consular para Kiev nos próximos dias para dar auxílio aos brasileiros que estão na Ucrânia, país que está sob ataque da Rússia desde a madrugada de quinta-feira.

A informação foi confirmada ao Radar por duas fontes do Ministério das Relações Exteriores, na noite desta sexta-feira.

A ideia discutida no Itamaraty é que os diplomatas entrem no território ucraniano por terra, já que o espaço aéreo do país está fechado.

Nos últimos dias, a demanda por informações e auxílio na embaixada brasileira em Kiev sobrecarregou a equipe comandada pelo embaixador Norton Rapesta.