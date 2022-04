Governo Bolsonaro avalia aumentar a mistura de biodiesel no diesel

Pressionado por produtores de biodiesel e da cadeia produtiva da soja, o Ministério das Minas e Energia está estudando aumentar o teor de biodiesel acrescido ao diesel de 10% para 12% a partir do mês de maio.

“O MME está analisando possíveis medidas para garantir a segurança energética de combustíveis no país em face da crise energética global. Os biocombustíveis têm um papel fundamental em eventuais medidas”, diz uma fonte do governo.

O aumento de biodiesel, segundo especialistas do setor, pode cair no colo dos caminhoneiros — uma das categorias mais combativas nas críticas sobre o preço dos combustíveis no Brasil — já que, se aprovado, o preço do óleo diesel pode sofrer uma nova alta na bomba, entre 6 e 10 centavos por litro, a depender do preço do biodiesel em maio e junho.

Em 10 de março passado, depois de uma retenção de preço que durou 57 dias, a Petrobras anunciou reajuste no preço dos combustíveis. O diesel sofreu aumento de 24,9% no preço cobrado às distribuidoras.