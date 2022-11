Governo Bolsonaro autoriza Votorantim a pesquisar minérios em 35 áreas

O governo de Jair Bolsonaro concedeu autorização para que a Votorantim Cimentos realize pesquisas de minério em 35 áreas de fronteira nos estados do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. O ato foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, a 37 dias do fim da atual gestão.

O Conselho de Defesa Nacional autorizou que a empresa atue nas cidades gaúchas de Pinheiro Machado, Paratini, Candiota, Caçapava do Sul, Pedras Altas, Arroio Grande, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Bagé, Santa Margarida do Sul e Vila Nova do Sul. Também foram autorizadas atividades em Corumbá (MS).