Governo Bolsonaro atrasa obras em barragens de Santa Catarina

Santa Catarina aguarda há quase três anos a liberação de recursos para reparos e obras em barragens para amenizar os problemas das cheias na região do Vale do Itajaí, mas a burocracia do governo de Jair Bolsonaro ainda não finalizou o repasse. Nos últimos dias, várias regiões catarinenses sofreram com o excesso de chuva.

Em 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional firmou convênio com o governo catarinense para a liberação de 21 milhões de reais destinados à recuperação e a obras complementares na barragem no município de José Boiteux. Até o momento, apenas 730.000 reais foram liberados.

Dois entraves burocráticos impedem que a obra vá adiante. Um sítio arqueológico foi identificado e há necessidade de autorização da Funai e do Iphan para a retirada. A destinação dos resíduos da obra também depende de autorização de órgãos federais e de lideranças indígenas.

Já a reforma da barragem esbarrou num problema financeiro. Com a inflação observada nos últimos anos, o montante liberado pelo MDR é insuficiente para as obras. Após a elaboração do projeto, a reforma ficou orçada em cerca de 9,5 milhões de reais.

Com pressa para ver o problema resolvido, o governo catarinense se dispôs a completar os recursos necessários, o que dependeria apenas de uma manifestação favorável da gestão de Jair Bolsonaro. Mas a “solução” proposta em Brasília foi retirar uma série de itens do projeto para diminuir os custos, o que está sendo avaliado pela área técnica da Defesa Civil de Santa Catarina.