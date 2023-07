Governo avança contra o tráfico internacional de meninas e mulheres

Ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida formalizou nesta semana uma parceria com a The Freedom Fund, organização internacional de combate a novas formas de escravidão, para realização de uma ampla pesquisa nacional sobre a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes no Brasil. O foco principal do trabalho é combater o tráfico nacional e internacional de meninas e mulheres.

O trabalho terá ainda o envolvimento do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto é elaborar políticas públicas para o enfrentamento do crime organizado.

Siga